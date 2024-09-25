رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ94

من جانبه، قال الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى لـ"سبق": "بكل فخر واعتزاز أتقدم -باسمي وباسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد- بأصدق التهاني إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها العظيم في هذا اليوم الوطني المجيد. وهذه المناسبة الوطنية ليست فقط فخرًا للسعودية، بل هي احتفال بمنجزات استثنائية على الأصعدة كافة، وتعكس التزام السعودية الراسخ بدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين".