رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في تشاد يهنئ القيادة والشعب السعودي باليوم الوطني الـ94

قدَّم الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وللشعب السعودي الكريم؛ بمناسبة اليوم الوطني السعودي الرابع والتسعين.
من جانبه، قال الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى لـ"سبق": "بكل فخر واعتزاز أتقدم -باسمي وباسم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد- بأصدق التهاني إلى قيادة المملكة العربية السعودية وشعبها العظيم في هذا اليوم الوطني المجيد. وهذه المناسبة الوطنية ليست فقط فخرًا للسعودية، بل هي احتفال بمنجزات استثنائية على الأصعدة كافة، وتعكس التزام السعودية الراسخ بدورها الرائد في خدمة الإسلام والمسلمين".
وأضاف: "تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده أضحت السعودية رمزًا للاستقرار والتقدم، ونموذجًا يحتذى به في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما نقدر دور السعودية الكبير في دعم قضايا الأمة الإسلامية، وتعزيز وحدة الصف الإسلامي، إلى جانب جهودها المستمرة في رعاية الحرمين الشريفين، وخدمة حجاج ومعتمري بيت الله الحرام".
واختتم الشيخ محمد عيسى تصريحه قائلاً: "نسأل الله أن يديم على السعودية نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق قيادتها لمزيد من التقدم والازدهار، وأن تستمر منارة مضيئة للعالمين، وراعية للحرمين الشريفين. حفظ الله المملكة العربية السعودية قيادة وشعبًا. وكل عام والسعودية تزداد رفعة ومجدًا".