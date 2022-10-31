تنطلق غداً.. قمة الجزائر.. بداية تعزّز لمّ الشمل العربي والبحث عن حلول لقضايا المنطقة

الأطراف المتسارعة

ورغم الآمال المُعلقة على القمة العربية المقبلة، إلا أن السياسي والحقوقي الجزائري، محمد آدم المقراني، أكّد أنه «لا يمكن لقمة عربية واحدة أن تنجح في إيجاد حلول لأكثر من عقد من جمود العمل العربي المشترك»، متوقعاً أن تشهد القمة المقبلة تركيزاً على قضايا بعينها من بينها «دعم جهود المصالحة الفلسطينية التي انطلقت في الجزائر، مع تسليط الضوء على تقريب وجهات النظر في الشأن الليبي بين مختلف الأطراف المتصارعة، وربما محاولة إقناع الدول الأعضاء بقبول عودة سوريا إلى مقعدها بعد عشرية من الغياب عن القمم العربية".