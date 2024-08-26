"الصادرات السلعية" تسجّل 294.5 مليار ريال في الربع الثاني من 2024

سجّلت الصادرات السلعية بالمملكة في الربع الثاني من عام 2024 مقدار 294.5 مليار ريال، محققة فائضاً في الميزان التجاري قدره 98.4 مليار ريال.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن قيمة الصادرات غير النفطية "تشمل إعادة التصدير" بلغت 51.4 مليار ريال، حيث مثلت الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 25.6% من إجمالي الصادرات غير النفطية بقيمة تبلغ 18.9% مليار ريال، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها 24.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية بقيمة تبلغ 17.9%.
وأضافت أن قيمة الواردات بلغت 196.1 مليار ريال، حيث مثلت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها أهم السلع المستوردة، 25.7%، من إجمالي الواردات بقيمة بلغت 50.5 مليار ريال.
وتعد الصين الشريك التجاري الأول في جانبي الصادرات والواردات، حيث بلغت قيمة صادرات المملكة إلى الصين 47.6 مليار ريال، فيما بلغت قيمة وارداتها 45.4 مليار ريال.