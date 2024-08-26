"الصادرات السلعية" تسجّل 294.5 مليار ريال في الربع الثاني من 2024

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتخطيط، أن قيمة الصادرات غير النفطية "تشمل إعادة التصدير" بلغت 51.4 مليار ريال، حيث مثلت الصناعات الكيماوية وما يتصل بها 25.6% من إجمالي الصادرات غير النفطية بقيمة تبلغ 18.9% مليار ريال، تليها اللدائن والمطاط ومصنوعاتها 24.3% من إجمالي الصادرات غير النفطية بقيمة تبلغ 17.9%.