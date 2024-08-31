"الحرس الوطني" تبث وثائقيًّا يحكي 35 عامًا من النجاح في فصل التوائم الملتصقة

تستعرض وزارة الحرس الوطني مساء غد الأحد، الفيلم الوثائقي "العملية رقم 60" الذي يحكي مسيرة 35 عامًا من قصص فصل التوائم الملتصقة التي تم إجراء عملياتها المعقدة في السعودية، والتي بلغت 60 عملية، تحت إشراف أطباء وطبيبات سعوديين بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، حتى أصبحت السعودية الأولى في إجراء عمليات فصل التوائم الملتصقة على مستوى العالم.