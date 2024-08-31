"الحرس الوطني" تبث وثائقيًّا يحكي 35 عامًا من النجاح في فصل التوائم الملتصقة

تستعرض وزارة الحرس الوطني مساء غد الأحد، الفيلم الوثائقي "العملية رقم 60" الذي يحكي مسيرة 35 عامًا من قصص فصل التوائم الملتصقة التي تم إجراء عملياتها المعقدة في السعودية، والتي بلغت 60 عملية، تحت إشراف أطباء وطبيبات سعوديين بقيادة الدكتور عبدالله الربيعة، حتى أصبحت السعودية الأولى في إجراء عمليات فصل التوائم الملتصقة على مستوى العالم.
وسيُبَث الفيلم الوثائقي الذي أنتجته وزارة الحرس الوطني السعودي عند الساعة السادسة والنصف مساء غد الأحد، على قناة "الإخبارية"، وعبر منصات التواصل الاجتماعي لوزارة الحرس الوطني، ويتحدث فيه عدد من الأطباء والطبيبات السعوديين الذين شاركوا في إجراء العمليات.
يشار إلى أن أول عملية فصل للتوائم الملتصقة تمت في مستشفى الملك فيصل التخصصي بمدينة الرياض بتاريخ 31 ديسمبر 1990م لتوأم سيامي سعودي ملتصق في منطقة البطن، وأجريت بعدها 3 عمليات في نفس المستشفى، وبعدها انتقلت العمليات من الحالة الرابعة إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني حتى آخر حالة من حالات التوائم السياميين.