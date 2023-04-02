خلال مارس.. "الزكاة والجمارك" تنفذ أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية لمكافحة التستر التجاري

وأوضحت الهيئة أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، وقطاع التغذية، مشيرة إلى أن أبرز المخالفات التي رصدتها الفرق الرقابية هي مخالفات: عدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة الإلكترونية، ومخالفة عدم إصدار فاتورة ضريبية إلكترونية، بالإضافة إلى مخالفة عدم إصدار الإشعارات الإلكترونية مدينة أو دائنة.