خادم الحرمين الشريفين يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير دولة الكويت

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقة اليوم، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
ورحب - أيده الله – بالضيف الكويتي والوفد المرافق له، فيما أبدى سمو أمير دولة الكويت سعادته بلقاء خادم الحرمين الشريفين، كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق.الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز.