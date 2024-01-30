خادم الحرمين الشريفين يستعرض العلاقات الأخوية مع أمير دولة الكويت

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في قصر عرقة اليوم، أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.