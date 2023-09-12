مريض مُقعَد في عقده الخامس يستعيد بصره بعد جراحة ناجحة في سكاكا

نجح تدخّل جراحي في مركز العيون بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف في إعادة البصر لمريض مُقعَد في العقد الخامس من العمر.
وأوضحت صحة الجوف أن الفريق الطبي تجاوب مع حالة مريض مُقعَد يعاني من نوبات صرع متكررة ووجود ماء أبيض شديد وكامل في العينين مع استجابة ضعيفة للضوء، وبعد التشخيص والمناقشة مع ذوي المريض تقرر إجراء عملية إزالة الماء الأبيض وزراعة عدسة للعين اليمنى تحت التخدير الكامل وإغلاق جرح العملية دون خيوط.
وذكرت أن المريض تماثل للشفاء بعد المتابعة عبر عيادة العيون، حيث جرى ملاحظة عودة البصر بشكل تدريجي.
وتُعد عمليات الماء الأبيض من العمليات الشائعة للمرضى في مركز العيون، حيث أجرى المركز خلال الشهر الماضي 65 عملية، وسجّل المركز مراجعة أكثر من ألف مريض خلال الفترة نفسها.