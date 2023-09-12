مريض مُقعَد في عقده الخامس يستعيد بصره بعد جراحة ناجحة في سكاكا

وأوضحت صحة الجوف أن الفريق الطبي تجاوب مع حالة مريض مُقعَد يعاني من نوبات صرع متكررة ووجود ماء أبيض شديد وكامل في العينين مع استجابة ضعيفة للضوء، وبعد التشخيص والمناقشة مع ذوي المريض تقرر إجراء عملية إزالة الماء الأبيض وزراعة عدسة للعين اليمنى تحت التخدير الكامل وإغلاق جرح العملية دون خيوط.