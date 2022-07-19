"روح الألفة".. مبادرة تفعّلها "رئاسة الحرمين" لزيارة الحجاج المنوّمين بمكة

وقدّمت "الذويبي"، وافر الشكر والتقدير للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على توجيهاته السديدة ورعايته الكريمة للرقي بالمنظومة النسائية بالمسجد الحرام وتجويدها، والحرص على إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.