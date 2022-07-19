"روح الألفة".. مبادرة تفعّلها "رئاسة الحرمين" لزيارة الحجاج المنوّمين بمكة

فعّلت وكالة الشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية التابعة للرئاسة العامة لشؤون الحرمين، بالتعاون مع الإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية النسائية، وإدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية، مبادرة "روح الألفة".
وأبانت وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية والتوجيهية النسائية الدكتورة نورة بنت هليل الذويبي، أن هذه المبادرة تعنى بزيارة الحجاج المنوّمين في مستشفى أجياد بمكة المكرّمة وتقديم الهدايا التذكارية لهم.
وقدّمت "الذويبي"، وافر الشكر والتقدير للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على توجيهاته السديدة ورعايته الكريمة للرقي بالمنظومة النسائية بالمسجد الحرام وتجويدها، والحرص على إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.