برعاية "السيف".. "جامعة شقراء" تطلق فعاليات أسبوع استقبال الطلاب المستجدين

وتتضمن فعاليات أسبوع استقبال الطلاب المستجدين عددًا من البرامج والندوات التي تستمر لمدة خمسة أيام، من أبرزها: برامج استقبال الطلبة في كلياتهم، وكذلك برامج تعريفية بأنشطة الجامعة ونوعية البرامج الأكاديمية المتاحة، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية تتناول عدة موضوعات منها: دور الطالب الجامعي في تحقيق المواطنة الصالحة، وأثر الصحبة في رحلة الطالب الجامعية، والتكيف مع المرحلة الجامعية، ومعايير السلوك الجامعي.