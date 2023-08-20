برعاية "السيف".. "جامعة شقراء" تطلق فعاليات أسبوع استقبال الطلاب المستجدين

أطلقت جامعة شقراء، اليوم الأحد 4/ 2/ 1445هـ، فعاليات أسبوع استقبال الطلاب المستجدين، الذي يتضمن العديد من البرامج والأنشطة الافتراضية، برعاية الدكتور علي بن محمد السيف رئيس الجامعة، ويستهدف كافة طلاب وطالبات الجامعة المستجدين في مختلف الكليات.
وتتضمن فعاليات أسبوع استقبال الطلاب المستجدين عددًا من البرامج والندوات التي تستمر لمدة خمسة أيام، من أبرزها: برامج استقبال الطلبة في كلياتهم، وكذلك برامج تعريفية بأنشطة الجامعة ونوعية البرامج الأكاديمية المتاحة، بالإضافة إلى ندوات تثقيفية تتناول عدة موضوعات منها: دور الطالب الجامعي في تحقيق المواطنة الصالحة، وأثر الصحبة في رحلة الطالب الجامعية، والتكيف مع المرحلة الجامعية، ومعايير السلوك الجامعي.
وتأتي هذه الفعاليات استشعارًا من الجامعة بأهمية إعداد وتهيئة الطالب الجامعي مع بداية العام الجامعي الجديد، وضرورة إطلاع الطلبة المستجدين على لوائح وأنظمة الجامعة، وأبرز الأنشطة والبرامج المقدمة لهم.