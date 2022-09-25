خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك مملكة البحرين

كما حضر من الجانب البحريني، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك مملكة البحرين، و الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام، والشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، واللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، والشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، وإبراهيم بن محمد القعود رئيس الطيران الملكي.