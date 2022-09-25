خادم الحرمين الشريفين يستقبل ملك مملكة البحرين

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، في قصر السلام بجدة، اليوم، أخاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.
ورحب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، بجلالته ومرافقيه في المملكة، فيما أبدى جلالة ملك البحرين سعادته بلقاء أخيه خادم الحرمين الشريفين.
وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، مأدبة غداء تكريماً لجلالة ملك مملكة البحرين.
حضر الاستقبال والمأدبة، الأمير خالد بن سعد بن فهد، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء (الوزير المرافق)، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.
كما حضر من الجانب البحريني، سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الممثل الخاص لملك مملكة البحرين، و الشيخ خالد بن أحمد بن سلمان آل خليفة وزير الديوان الملكي، والشيخ سلمان بن عبدالله بن حمد آل خليفة رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، ونبيل بن يعقوب الحمر مستشار جلالة ملك مملكة البحرين لشؤون الإعلام، والشيخ سلمان بن خليفة بن سلمان آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، واللواء الركن خليفة بن أحمد الفضالة رئيس المراسم الملكية، والشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، وإبراهيم بن محمد القعود رئيس الطيران الملكي.