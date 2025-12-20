من التراث إلى التقنية.. "إثراء" يستعرض مستقبل اللغة العربية في يومها العالمي

وأكد المتحدثون أن استمرار اللغات مرتبط بقدرتها على التكيّف مع التحولات التقنية، مشيرين إلى أهمية الاستثمار في الحوسبة اللغوية والذكاء الاصطناعي لدعم اللغة العربية. وأوضح الدكتور عبدالله الفيفي أن «اللغات التي كُتبت هي التي بقيت، واللغات التي ستبقى هي التي تراهن على التقنية»، مؤكدًا أن العربية تمتلك المرونة اللازمة للاستخدام التقني متى ما توفرت الأدوات والمشاريع الداعمة.