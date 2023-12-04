عبر الأقمار الصناعية.. أمانة العاصمة المقدسة تتابع مخالفات تغيير حاويات النفايات ومعدات النظافة

وأشار إلى أن تطبيق غرامة (1000) ريال، لعدد من المخالفات الواردة في جدول الجزاءات المحدث، مثل تغيير مواقع حاويات النفايات، أو استخدامها في غير ما خصصت له، أو إتلاف ألعاب الأطفال والممتلكات العامة في الحدائق، وغيرها من المخالفات.