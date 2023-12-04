عبر الأقمار الصناعية.. أمانة العاصمة المقدسة تتابع مخالفات تغيير حاويات النفايات ومعدات النظافة

كشف المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني عن آلية متابعة مخالفات الأفراد بلائحة النظافة العامة في مكة المكرمة، وكيف تم توظيف الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية في متابعة تلك المخالفات ورصدها.
وأعلن "زيتوني" في معرض تصريحه لقناة الإخبارية عن بدء تطبيق مخالفة الأفراد بلائحة النظافة العامة في مكة المكرمة؛ مؤكداً أن الأمانة تتابع عبر الأقمار الصناعية مخالفات تغيير حاويات النفايات ومعدات النظافة، والغرامات التي تصل إلى 1000 ريال.
وأشار إلى أن تطبيق غرامة (1000) ريال، لعدد من المخالفات الواردة في جدول الجزاءات المحدث، مثل تغيير مواقع حاويات النفايات، أو استخدامها في غير ما خصصت له، أو إتلاف ألعاب الأطفال والممتلكات العامة في الحدائق، وغيرها من المخالفات.