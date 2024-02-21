"الشمراني" لـ"سبق": يوم التأسيس فرصة عظيمة لتذكر تاريخنا المتجذر لدولة صنعت نفسها بنفسها

وأردف أنه "في هذا اليوم نعتز بارتباطنا الوثيق مع قادتنا نحبهم ونطيعهم ديناً ندين الله به، ونحمد الله ونشكره على نعمة الوحدة والاستقرار والأمن، ونتذكر ونعتز بصمود الدولة السعودية الأولى والدفاع عنها أمام الأعداء، ونعتز باستمرار الدولة السعودية واستعادتها لقوة جذورها وقادتها مرة بعد مرة حتى قامت وتوحدت أرضاً وشعباً على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله في دولة مترامية الأطراف تضمّ بين جنباتها الحرمين الشريفين، وقامت على خدمتهما وخدمة قاصديهما ووفرت كل سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن".