"الشمراني" لـ"سبق": يوم التأسيس فرصة عظيمة لتذكر تاريخنا المتجذر لدولة صنعت نفسها بنفسها

أكد المستشار والمدرب الإعلامي جيلاني الشمراني، أن يوم التأسيس فرصة لتذكر البدايات البعيدة المتجذرة في التاريخ لزمنٍ ما قبل الإسلام، عندما قَدِم بنو حنيفة إلى اليمامة في مطلع القرن الخامس الميلادي، واستقروا في وسط الجزيرة العربية ليؤسسوا اليمامة في منطقة العارض وسط نجد.
وتفصيلاً، قال "الشمراني" لـ"سبق" إنه بعد أن تعاقب أبناء وأحفاد مانع المريدي على إمارة الدرعية، أتى الإمام محمد بن سعود في منتصف عام 1139هـ (فبراير 1727م) ليوحد الصف ويجمع الناس عليه بعد فرقة، معلناً بذلك تأسيس الدولة السعودية الأولى وعاصمتها الدرعية؛ لتصبح دولةً مستقرة ومزدهرة.
وزاد بأن المؤسس رسّخ الأمن في الدرعية ومحيطها من البلدات والقبائل، وأمّن طرق الحجيج والتجارة، ونظّم الأوضاع الاقتصادية للدولة، وتوسّع في بناء وتنظيم أسوار الدرعية، وانطلقت بعدها الدولة بتوحيد المناطق في وسط الجزيرة العربية؛ لتشكل بداية المرحلة الأولى من توحيد الدولة السعودية الأولى الذي اكتمل في عهد أبنائه وأحفاده.
وأضاف أن هذه هي الأسس والأركان التي ميزت حكامنا منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى وهم يرعون مصالح الدولة ويهتمون بشعبهم، ويحكمون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متبعين منهج السلف الصالح الوسطي المعتدل.
وبيّن "الشمراني" أن "هذا اليوم العظيم والذي يرمز إلى العمق التاريخي والحضاري والثقافي للمملكة العربية السعودية، يجعلنا نتمسك بالجذور الراسخة لدولتنا، نفخر بهويتنا وعراقتنا ونحن نرتدي العقال المقصّب والمشلح بتفاصيله التي يتفرد بها السعودي عن غيره، ليمتزج لباسنا مع اعتزازنا بوطننا وقادتنا وأرضنا".
وأردف أنه "في هذا اليوم نعتز بارتباطنا الوثيق مع قادتنا نحبهم ونطيعهم ديناً ندين الله به، ونحمد الله ونشكره على نعمة الوحدة والاستقرار والأمن، ونتذكر ونعتز بصمود الدولة السعودية الأولى والدفاع عنها أمام الأعداء، ونعتز باستمرار الدولة السعودية واستعادتها لقوة جذورها وقادتها مرة بعد مرة حتى قامت وتوحدت أرضاً وشعباً على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله في دولة مترامية الأطراف تضمّ بين جنباتها الحرمين الشريفين، وقامت على خدمتهما وخدمة قاصديهما ووفرت كل سبل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن".
ونوّه إلى "أننا اليوم نعتز بإنجازات الملوك أبناء الملك عبدالعزيز في تعزيز البناء والوحدة حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظهما الله- هذا العهد الزاهر والعظيم الذي أصبحت فيه السعودية من أكبر وأهم دول العالم في شتى المجالات، ومقصداً للسياح ومركزاً للمؤتمرات والمعارض والمنتديات الدولية، وهذا بفضل الله تعالى ثم بقيادة وسياسة حكيمة".
واختتم "الشمراني" قائلاً إن يوم التأسيس يوم فخر واعتزاز لكل سعودي بتاريخه وثقافته وهويته، فالحمد لله الذي أعزنا (الله اللي عزنا ما لاحد منّه).