"أعمال الجود العقارية" تطرح أحد أكبر الأراضي الخام الواعدة بمزاد خام بريدة

أعلنت شركة أعمال الجود العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "خام بريدة" الهجين، وذلك يوم الاثنين 13/10/1445هـ الموافق 22/04/2024 حضوريًا الساعة: 4:00 مساء في قاعة الرصافة بمدينة بريدة، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.
وسيطرح في المزاد أحد أكبر الأراضي الخام الواعدة في مدينة بريدة بمساحة تتجاوز 7,500,000 ألف متر مربع بحي النقيب في منطقة داخل النطاق العمراني، وتعد وجهة مستقبلية واعدة. يخترقها طريق الأمير نايف، وطريق الأمير محمد بن سلمان المستقبلي (الدائري الشرقي).
وتقع الأرض شمال شرق مدينة بريدة، وتتميز منطقة الأرض بارتفاعها وبقربها من مشروع الشركة الوطنية للاسكان (مشروع حاضرة بريدة)، مما يعكس المستقبل المثمر للفرصة النادرة.
ويعتبر المزاد فرصة استثنائية للراغبين بالفرص الاستثمارية الواعدة، كما ترحب شركة أعمال الجود العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 0570857888 – 920031881