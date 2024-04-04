"أعمال الجود العقارية" تطرح أحد أكبر الأراضي الخام الواعدة بمزاد خام بريدة

أعلنت شركة أعمال الجود العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "خام بريدة" الهجين، وذلك يوم الاثنين 13/10/1445هـ الموافق 22/04/2024 حضوريًا الساعة: 4:00 مساء في قاعة الرصافة بمدينة بريدة، وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.