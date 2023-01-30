تحقيق مُوَسع عقب وفاة 3 طلاب في حادث مروري أثناء الدوام الدراسي بمكة الخميس الماضي

فتحت الجهات المعنية بالعاصمة المقدسة، تحقيقًا موسعًا حول وفاة ثلاث طلاب وإصابة الرابع في حادث مروري بمكة؛ خلال ساعات الدوام الدراسي الخميس الماضي.
وفي التفاصيل؛ كما حصلت عليها "سبق"؛ فإن 4 طلاب بأحد المدارس الثانوية بمكة المكرمة؛ تَعرضوا لحادث مروري أدى إلى وفاة ثلاثة منهم، وإصابة الرابع بإصابات حرجة؛ على طريق الدائري الرابع بالعاصمة المقدسة.
وأوضحت المصادر لـ"سبق"، أن الحادث المروري قد وقع أثناء الدوام الدراسي يوم الخميس الماضي، دون معرفة هل تَلَقّى أولياء أمورهم رسائل نصية بعدم وجود أبنائهم في المدرسة من عدمه، وهي خدمة تقع على عاتق المدرسة لإشعار أولياء الأمور عند تغيب الأبناء.
وتم تشييع اثنين منهم -رحمهما الله- فيما تبقى الثالث، الذي سيتم الصلاة عليه عقب انتهاء الإجراءات؛ بينما الطالب الرابع ما زال في المستشفى لتلقي العلاج بسبب الإصابات التي تَعرض لها.
وكشفت المصادر أن الطلاب المتوفين، على مقاعد الدراسة في المرحلة الثانوية، بإحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بغرب مكة.
تتقدم "سبق" بأحر التعازي والمواساة لذوي الطلاب؛ داعيةً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.