تحقيق مُوَسع عقب وفاة 3 طلاب في حادث مروري أثناء الدوام الدراسي بمكة الخميس الماضي

وأوضحت المصادر لـ"سبق"، أن الحادث المروري قد وقع أثناء الدوام الدراسي يوم الخميس الماضي، دون معرفة هل تَلَقّى أولياء أمورهم رسائل نصية بعدم وجود أبنائهم في المدرسة من عدمه، وهي خدمة تقع على عاتق المدرسة لإشعار أولياء الأمور عند تغيب الأبناء.