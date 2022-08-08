جامعة "كاوست" والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء توقعان مذكرة تفاهم

وبهذه المناسبة، قال الدكتور خالد الصومالي، المدير العام للمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء: "استطاع المعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء تقديم خريجين منتجين ذوي كفاءة عالية من خلال استيعابه للمتطلبات الشاملة للاستراتيجية الوطنية للتدريب والتطوير، وإدراكه بحاجة شركات الطاقة المتجددة في المملكة إلى فنيين مبتدئين ذوي مهارات عالية، ولا شك في أن التحسين المستمر في عمليات معهدنا، وآليات تنفيذه للبرامج ووضعه المالي، فضلاً عن تأسيسه لثقافة متميزة لدى المتدربين تعتمد في أساسها على الوعي بالسلامة والاحترام والسلوك الجيد والتعليم المستمر، أسهم في تحقيق رؤيته وأهدافه على الوجه الأكمل".