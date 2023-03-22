"العنزي" يبحث مع مفتي أذربيجان أوجه التعاون المشترك ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال

عبدالله العنزي - سبق

استقبل وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية المكلف الدكتور عواد بن سبتي العنزي، اليوم الأربعاء، بمقر فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، مفتي أذربيجان والقوقاز شيخ الإسلام الله شكر باشازادة، والوفد المرافق له الذين يزورون المملكة.

وناقش الجانبان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ولاسيما ما يتصل بخدمة العمل الإسلامي ونشر مبادئ الوسطية والاعتدال.

ورحب وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور عواد العنزي بمفتي أذربيجان، متمنيًا له طيب الإقامة في بلده الثاني المملكة، مؤكدًا حرص قيادة المملكة على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات التي تخدم مسلمي أذربيجان.

وبيّن "العنزي" أن وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ تحرص على مد جسور التواصل مع القيادات والمؤسسات الإسلامية بالعالم لتعميق التعاون في كل ما يخدم مبادئ الوسطية والاعتدال وإيضاح سماحة الإسلام وما يدعو له من التسامح ومدافعة الأفكار السلبية التي ألصقت بالإسلام وهو منها برئ.

وأثنى مفتي أذربيجان والقوقاز بدوره على الجهود الكبيرة التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ في خدمة الإسلام والمسلمين بالعالم، مثنيًا على العلاقات القوية والمتينة بين الرئيس الأذربيجاني وأخيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين ــ حفظهما الله ــ والتعاون الثنائي في مختلف المجالات.

ورفع مفتي جمهورية أذربيجان التهنئة وأصدق الأمنيات لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسائر الشعب السعودي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلاً الله أن يوفق الجميع للصيام والقيام وصالح الأعمال.

وأشاد "باشازادة" بدور قيادة المملكة في العناية بالحرمين الشريفين وتذليل كل العقبات أمام المعتمرين والزوار كي يؤدوا نسكهم بكل يسر وطمأنينة في أجواء إيمانية، منوهًا بما يقدمه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة من جهود في طباعة المصاحف الشريفة بأجود الطبعات معبرًا عن سروره بما رآه خلال زيارته للمجمع.

وقدم مفتي أذربيجان شكره وتقديره لوزير الشؤون الإسلامية على الدعوة الكريمة له لزيارة المملكة، سائلاً الله أن يوفق المملكة قيادة وشعبًا وأن يديم أمنها وتقدمها في ظل القيادة الكريمة لها.