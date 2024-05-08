اللجنة الإسلامية للهلال الدولي تحتفي بيوم القانون الإنساني في دول منظمة التعاون الإسلامي

وتحقيقاً لهذه الدعوة، فقد أصدرت الدورة الثلاثون للجنة الإسلامية للهلال الدولي توصية باعتماد يوم وطني للقانون الدولي الإنساني في دول منظمة التعاون الإسلامي، تخليداً لما أمر (الرسول صلى الله عليه وسلم)، وأوصى بها الخليفة أبا بكر الصديق (رضي الله عنه) التي صدرت بتاريخ 14 صفر من عام 11 هـ، المصادف ليوم (9 مايو في تلك السنة)، والتي أوصي بها قائد الجيش الإسلامي أسامة بن زيد رضي الله عنه، والذي كان متجهاً إلى محاربة الروم عام 634م، واعتبار هذه الوصية الخالدة أول وثيقة وجهت للمقاتلين تضمنت قواعد المعاملة الإنسانية في وقت الحرب، وقدمت هذه التوصية إلى الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء خارجية الدول الإسلامية المنعقدة في الكويت يومي 27-28 مايو 2015م، واعتمدت بموجب القرار رقم 41/1 ICHAD فقرة 20و21 " بالموافقة على تحديد (يوم 9 مايو من كل عام) يوماً للقانون الدولي الإنساني على مستوى دول منظمة التعاون الإسلامي.