شركة عبدالمحسن التميمي توقّع مذكرة تفاهم مع شركة جانسجو الصينية لتعزيز الشراكات في قطاع المقاولات

أعلنت شركة عبدالمحسن التميمي للمقاولات عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جانسجو الصينية الدولية، تهدف إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في قطاع المقاولات. تم توقيع الاتفاقية في مقر الشركة الرئيسي بمدينة نانجينغ في جمهورية الصين الشعبية، حيث وقع الاتفاقية كل من الرئيس التنفيذي للشركة السيد محمد بن عبدالمحسن التميمي، والرئيس التنفيذي لشركة جانسجو السيد تشو شينباو.
تزامن توقيع الاتفاقية مع زيارة وفد من شركة عبدالمحسن التميمي لمرافق صناعية لشركة جانسجو في عدة مقاطعات بالصين، حيث تم الاطلاع على أحدث التقنيات والممارسات في مجال البناء.
من جهته، أكد السيد محمد بن عبدالمحسن التميمي الرئيس التنفيذي للشركة على أهمية هذه الاتفاقية قائلاً: “هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق السعودي وتحفيز الشركات العالمية الكبرى للدخول في القطاع العقاري بالمملكة”. وأضاف أن هذه الشراكة ستكون قيمة مضافة في مجالات المباني الشاهقة، قطاع الضيافة، البنية التحتية، وخدمات النقل.
وأشار التميمي إلى أن الشركة تسعى لمواصلة تعزيز شراكاتها وتحالفاتها الاستراتيجية مع الشركات الكبرى، بهدف تنفيذ مشاريع ناجحة على أرض الواقع، فضلاً عن نقل الخبرات والتجارب العالمية وتوطين المعرفة وفق أحدث الممارسات في هذا القطاع.