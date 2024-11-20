شركة عبدالمحسن التميمي توقّع مذكرة تفاهم مع شركة جانسجو الصينية لتعزيز الشراكات في قطاع المقاولات

من جهته، أكد السيد محمد بن عبدالمحسن التميمي الرئيس التنفيذي للشركة على أهمية هذه الاتفاقية قائلاً: “هذه الشراكة تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق السعودي وتحفيز الشركات العالمية الكبرى للدخول في القطاع العقاري بالمملكة”. وأضاف أن هذه الشراكة ستكون قيمة مضافة في مجالات المباني الشاهقة، قطاع الضيافة، البنية التحتية، وخدمات النقل.