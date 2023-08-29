نداءُ استغاثة تبعه هبوطٌ اضطراري لطائرة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

أعلن مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، عن تلقي برج المراقبة نداء استغاثة من طائرة تابعة لـ "طيران سيشل" برحلتها رقم (SET022)؛ للقيام بهبوط اضطراري بسبب وجود رائحة دخان في كابينة قيادة الطائرة، وذلك في الساعة 20:12 أمس (الإثنين).
وأكّد المطار أنه تمّ إعلان حالة الطوارئ رقم (2) والتأهب لتقديم المساعدة للطائرة وتفعيل غرفة إدارة الحالة التشغيلية الطارئة بالمطار، وهبطت الطائرة بسلامٍ في الساعة 20:40 بالتوقيت المحلي.
وأوضح أن الناقل الجوي "طيران سيشل" يعمل على تأمين طائرة بديلة، وتمّت خدمة طاقم الطائرة وعددهم 6 ركاب، ونقلهم إلى الفندق، كما تمّ إيواء 128 راكباً و3 أطفال في فندق المطار بالصالة رقم (1).