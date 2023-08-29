نداءُ استغاثة تبعه هبوطٌ اضطراري لطائرة في مطار الملك عبدالعزيز بجدة

وأوضح أن الناقل الجوي "طيران سيشل" يعمل على تأمين طائرة بديلة، وتمّت خدمة طاقم الطائرة وعددهم 6 ركاب، ونقلهم إلى الفندق، كما تمّ إيواء 128 راكباً و3 أطفال في فندق المطار بالصالة رقم (1).