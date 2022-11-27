جازان.. تخوف من التسمم الدموي القاتل بعد ظهور أعراض ونفوق عددٍ من المواشي

وبيّن أن إحدى الصيدليات باعت له دواء بـ45 ريالاً قال الطبيب إنه مكافح للعدوى ويحمي من انتقال المرض، موضحًا أن الأعراض تتمحور حول ظهور انتفاخ وهزال في الضحية قبل خروج الدم من الجسم عن طريق الأنف والفم والإخراج ومن ثم الموت، مشيرًا إلى أن كل تلك الأعراض تكون خلال أقل من 48 ساعة.