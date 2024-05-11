الدبلوماسية السعودية تنجح في نزع الاعتراف الأممي ومندوب إسرائيل يستشيط غضبًا ويمزق ميثاق الأمم

وتحرص العديد من الدول على تفعيل التطبيع بين المنطقة العربية، وخاصة المملكة العربية السعودية، مع الكيان الإسرائيلي، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية، وإذا نجحت أمريكا في تفعيل التطبيع بين دول عربية من جانب، وإسرائيل من جانب آخر، إلا أن المملكة كان موقفها واضحًا وقويًّا بأنها اشترطت للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي إقامةَ دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وبدا هذا الشرط واضحًا وجليًّا للجميع، وكان له تأثير كبير في الأوساط الدبلوماسية التي حذرت من تجاهل الشرط السعودي.