معدل البطالة بين السعوديين يسجّل 8.5% بنهاية الربع الأول 2023

ظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول 2023 الصادرة عن هيئة الإحصاء، اليوم، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.5%، مقارنة بـ8% بنهاية الربع الرابع 2022.