معدل البطالة بين السعوديين يسجّل 8.5% بنهاية الربع الأول 2023

ظهرت نتائج مسح القوى العاملة للربع الأول 2023 الصادرة عن هيئة الإحصاء، اليوم، ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.5%، مقارنة بـ8% بنهاية الربع الرابع 2022.
وقالت الهيئة: إنه بناء على تقدير مسح القوى العاملة فقد بلغ معدل البطالة الإجمالي للسكان في سن العمل 5.1% في الربع الأول 2023، مقارنة بـ4.8 % في الربع الرابع 2022.
وأشارت الهيئة إلى أن معدل مشاركة السعوديات في سوق العمل بلغ 36% في الربع الأول 2023.
وأظهرت البيانات انخفاض معدل المشتغلين إلى السكان السعوديين مقارنة بالربع الرابع 2022، لتصل إلى 48% في الربع الأول 2023.