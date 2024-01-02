طائرة المساعدات السعودية الـ35 تحط في العريش والوجهة النهائية "غزة"

وفي وقت سابق اليوم، غادرت الطائرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض صوب العريش، وتمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة؛ حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 25 طنًّا؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.