طائرة المساعدات السعودية الـ35 تحط في العريش والوجهة النهائية "غزة"

وصلت -قبل قليل- طائرة المساعدات الإغاثية السعودية الـ35 إلى مطار العريش الدولي بمصر، محمّلة بالمساعدات الطبية والغذائية إلى قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، غادرت الطائرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة، مطار الملك خالد الدولي بالرياض صوب العريش، وتمهيدًا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة؛ حيث تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 25 طنًّا؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.