كعادتها في الحضور المميز في مختلف المحافل والمناسبات التي تشهدها المملكة، ظهرت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" راعياً رئيسياً لملتقى السياحة السعودية المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، كما تألق جناحها بالعديد من الفعاليات والعروض الحصرية لزوار الملتقى، وإلى جانب هذا الحضور الملفت وقعت "يلو" عدداً من الشراكات المميزة خلال الملتقى مع شركات وطنية تجسيداً للتعاون الإيجابي الذي يصب في مصلحة السياحة السعودية، ويعكس التكامل بين شركات القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث قامت "يلو" بتوقيع اتفاقيات شراكة مع طيران ناس، وتطبيق المطار، وتمارا، حيث تضمنت هذه الاتفاقيات العديد من المميزات التي سوف يستفيد منها العملاء في "يلو" وشركائها الجدد.