كعادتها في الحضور المميز في مختلف المحافل والمناسبات التي تشهدها المملكة، ظهرت شركة الوفاق لحلول النقل "يلو" راعياً رئيسياً لملتقى السياحة السعودية المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، كما تألق جناحها بالعديد من الفعاليات والعروض الحصرية لزوار الملتقى، وإلى جانب هذا الحضور الملفت وقعت "يلو" عدداً من الشراكات المميزة خلال الملتقى مع شركات وطنية تجسيداً للتعاون الإيجابي الذي يصب في مصلحة السياحة السعودية، ويعكس التكامل بين شركات القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث قامت "يلو" بتوقيع اتفاقيات شراكة مع طيران ناس، وتطبيق المطار، وتمارا، حيث تضمنت هذه الاتفاقيات العديد من المميزات التي سوف يستفيد منها العملاء في "يلو" وشركائها الجدد.
وعن مشاركة "يلو" في الملتقى تحدث الأستاذ محمد النجران قائلاً: يعد ملتقى السياحة السعودية فرصة مثالية لجميع الجهات العاملة في هذا القطاع الحيوي لتبادل الخبرات والآراء حول السياحة السعودية التي انتعشت كثيراً في ظل ما وجدته من دعم كبير خصصته لها رؤية 2030 كونها من القطاعات التي يعول عليها كثيراً لدعم الاقتصاد الوطني الذي يتحول نحو إيجاد مصادر دخل جديدة تقلل من الاعتماد الكلي على النفط، لذلك حرصنا أن تكون مشاركتنا متزامنة مع دخولنا راعياً رئيسياً للملتقى دعماً لهذه الجهود المباركة.
وحول الشراكات التي وقعتها "يلو" أثناء الملتقى أشار النجران إلى أن "يلو" تعمل بشكل مستمر على التعاون مع الشركات الرائدة محلياً وإقليمياً ودولياً من أجل توفير خيارات ومميزات إضافية لعملائها، وفتح قنوات تواصل جديدة للتعريف بخدماتها الرائعة لعملاء الشركاء، مؤكداً بأن مثل هذه الشراكات التي وقعتها "يلو" تجسّد الهدف الحقيقي من إقامة هذا الملتقى الذي يسعى إلى زيادة التعاون بين كافة مكونات القطاع السياحي من أجل إثراء هذا القطاع وتطوره.
يلو لديها أكثر من 90 فرع تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بالإضافة الى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية ، وشراكات إستراتيجية تتيح لك حجز سيارتك عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع.
أكثر من 20 عام من الخبرة في هذا المجال ، توفر يلو لعملائها مفهوم يتجاوز خيالك ، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجاتك ورغباتك ونأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتك لجعلها أسهل وأسرع.
اعرف أكثر : https://www.iyelo.com/ar