أكثر من 42 مليون عملية عبر "أبشر" خلال أكتوبر 2025

وشهدت خدمات المديرية العامة للأمن العام تنفيذ 3,601,104 عمليات، منها 3,490,479 في الإدارة العامة للمرور، في حين بلغ عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات 1,978,392 عملية، و587,795 عملية في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.