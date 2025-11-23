أكثر من 42 مليون عملية عبر "أبشر" خلال أكتوبر 2025

نفّذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال شهر أكتوبر الماضي 42,334,007 عمليات إلكترونية للمستفيدين عبر منصّتي "أبشر أفراد" و"أبشر أعمال".
وبلغ عدد العمليات المنفذة عبر "أبشر أفراد" 39,771,834 عملية، منها 33,470,372 عملية استعراض للوثائق من خلال المحفظة الرقمية المتاحة للمواطنين والمقيمين والزوار عبر تطبيق "أبشر"، فيما بلغ عدد العمليات عبر "أبشر أعمال" 2,562,173 عملية.
وشهدت خدمات المديرية العامة للأمن العام تنفيذ 3,601,104 عمليات، منها 3,490,479 في الإدارة العامة للمرور، في حين بلغ عدد العمليات المنفذة في المديرية العامة للجوازات 1,978,392 عملية، و587,795 عملية في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية.
وفيما يخص الخدمات العامة عبر "أبشر أفراد"، تم إصدار 113,290 تقريرًا ضمن خدمة تقارير أبشر، و2,171 استفسارًا عامًا عن البصمة، و456 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد.
يُذكر أن عدد الهويات الرقمية الموحّدة الصادرة من وزارة الداخلية عبر منصة "أبشر" تجاوز 28 مليون هوية، تُتيح للمستخدمين الاستفادة من خدمات قطاعات الوزارة عبر منصاتها "أبشر أفراد، أبشر أعمال، وأبشر حكومة"، بالإضافة إلى الوصول إلى أكثر من 500 جهة حكومية وخاصة عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد "نفاذ".