"هيئة العقار": مهلة 90 يومًا لتقديم طلبات التسجيل العيني بمنطقة الرياض

وأوضحت الهيئة أن المهلة تشمل (55) منطقة عقارية في منطقة الرياض، تتضمن أحياء عدة بمدينة الرياض مثل: (حي الفلاح، حي التعاون، حي الوادي، حي الازدهار، حي المصيف، حي الغدير، حي النفل، حي المروج، حي الملك سلمان، ضواحي شرق الرياض، مخططات شمال الرياض، حي العقيق، حي الندى، حي المحمدية، حي الرائد، حطين، النخيل، الملقا، النرجس، الورود، الرحمانية، العارض، الربيع، جامعة الملك سعود، حي الصحافة، الملك فهد، حي الياسمين، حي القيروان، حي الخليج، حي المونسية، المغرزات، حي النهضة، حي المرسلات، جامعة الإمام محمد بن سعود، حي الأندلس، الملك عبدالله، حي إشبيلية، حي الروضة، حي الملك فيصل، حي غرناطة، حي الشهداء، حي المعيزلية، حي اليرموك، حي القدس، حي النزهة، حي القادسية، حي الحمراء، حي قرطبة، حي لبن، حي الحزم، حي الزهرة، حي السويدي الغربي، حي العريجاء الأوسط، حي العوالي، حي العريجاء الغربي، حي ظهرة البديعة، حي الهدا، جزء من حي سدرة، جزء من حي الشعلة، جزء من حي الفرسان، حي النخبة، حي المهدية، حي الخزامى، حي عرقة، ظهرة لبن، حي السفارات، حي نمار، حي المروة، حي شبرا، حي بدر، حي الشفاء، حي النسيم الشرقي، حي النسيم الغربي، حي المنار، حي السلام، حي الريان، حي الروابي، حي الربوة، حي جرير، حي طويق، جزء من عريض، حي الملك عبدالعزيز، حي السليمانية، حي الوزارات، حي الفاخرية، حي عليشة، حي الصناعية، حي الخالدية، حي الدفاع، حي دار البيضاء، مخطط لدن، حي الزهراء، حي الضباط، حي المربع، حي الناصرية، حي النموذجية، حي العليا، حي المعذر الشمالي، حي المؤتمرات، حي الملز، جزء من ضاحية نمار، حي طيبة، حي السعادة، حي الفيحاء، حي السلي، حي الجزيرة، حي النور، حي العزيزية، حي المصانع، حي المنصورة "خنشليلة"، حي الرمال، مطار الملك خالد الدولي، حي سدرة، حي الجنادرية، حي النظيم، حي الندوة، حي الرماية، حي البيان، حي الصفا، حي الفاروق، حي بنبان، حي المناخ، حي الفيصلية، حي المشاعل، وادي لبن، مدينة الملك عبدالله للطاقة، حي الوسام، حي السحاب، حي المرجان، حي البشائر، حي الإسكان، حي البرية، المدينة الصناعية الجديدة، حي هيت، خشم العان، حي أحد، حي عكاظ، حي ديراب، حي المنصورية، حي الحائر، حي العماجية، حي الغنامية، أم الشعال، حي السهباء، المصفاة، جزء من حي الخير، حي السويدي، حي سلطانة، حي الدريهمية، حي الشرفية، حي المعذر، حي أم الحمام الشرقي، حي أم الحمام الغربي، حي البديعة، حي العريجاء، حي العمل، حي ثليم، حي الفوطة، حي سكيرينة، حي منفوحة، حي معكال، حي أم سليم، حي العود، حي اليمامة، حي الوسيطا، حي سلام، حي الوشام، حي جبرة، حي البطيحا، حي عتيقة، حي الصالحية، حي الدوبية، حي القرى، حي الشميسي، حي غبيرا، حي صياح، حي الجرادية، حي المرقب، حي الدحو، حي منفوحة الجديدة، حي الديرة، حي الرفيعة).