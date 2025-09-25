شراكة نوعية لخدمة كبار السن بين جمعية كبار السن وديوانية آل حسين التاريخية

من جانبه، ثمّن المستشار عبدالعزيز الحسين هذه الخطوة، مؤكداً أن الديوانية كانت وما زالت منصة داعمة للمبادرات الوطنية والمجتمعية، وستواصل دورها في رعاية البرامج التي تخدم فئة كبار السن تقديراً لمكانتهم ودورهم في المجتمع.