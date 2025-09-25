شراكة نوعية لخدمة كبار السن بين جمعية كبار السن وديوانية آل حسين التاريخية

في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية وتوحيد الجهود لنشر الوعي بحقوق كبار السن، وقّعت جمعية كبار السن الأهلية مذكرة تفاهم مع وقف ديوانية آل حسين التاريخية، وذلك بحضور ممثلين من الجانبين.
وقّع الاتفاقية من جانب الوقف المستشار عبدالعزيز سليمان الحسين المشرف العام على الوقف، فيما وقّعتها من جانب الجمعية موزة الجبير رئيسة مجلس الإدارة، وبحضور مانع العمري نائب رئيس مجلس الإدارة.
وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات نشر الثقافة والوعي بحقوق كبار السن، ودعم المبادرات المجتمعية التي تسهم في تحسين حياتهم، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال تمكين القطاع غير الربحي ورفع جودة الحياة.
وأوضحت موزة الجبير أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود لخدمة كبار السن من خلال برامج توعوية وثقافية واجتماعية تلامس احتياجاتهم وتثري حياتهم اليومية.
من جانبه، ثمّن المستشار عبدالعزيز الحسين هذه الخطوة، مؤكداً أن الديوانية كانت وما زالت منصة داعمة للمبادرات الوطنية والمجتمعية، وستواصل دورها في رعاية البرامج التي تخدم فئة كبار السن تقديراً لمكانتهم ودورهم في المجتمع.
وتأتي هذه المذكرة امتداداً لنهج الطرفين في خدمة المجتمع وتعزيز التكامل بين مؤسسات القطاع غير الربحي، بما يعكس القيم الإنسانية الراسخة في المجتمع السعودي، ويعزز مسيرة التنمية المستدامة.