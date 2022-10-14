"العسومي" يرحب برفض المملكة للتصريحات الصادرة بحقها عقب قرار أوبك بلس

وشدّد العسومي، فى بيان له اليوم، على تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمه لموقفها الواضح، الذي أكد أن هذه القرارات يتم اتخاذها من خلال التوافق الجماعي بين الدول الأعضاء في "أوبك+"، ولا تنفرد فيه دولة دون باقي الدول الأعضاء، وأن هذه القرارات تراعي في الأساس عملية العرض والطلب في سوق النفط العالمي.