كلها مرفوضة.. "السليمان": شركات الطيران استنفدت كل الحجج لزيادة أسعار التذاكر

وفي مقاله "الأطفال سبب ارتفاع تذاكر الطيران!" بصحيفة "عكاظ"، يقول السليمان: "قرأت في عدد (عكاظ) أمس، توقع خبيرين للسفر والسياحة ارتفاع أسعار التذاكر بسبب إلغاء مجلس الضمان الصحي شرط الحصول على تأمين كورونا لسفر المواطنين، في الحقيقة شرط التأمين كان مقتصرًا على الأطفال دون سن ١٢ عامًا، وبالتالي لا أظن أن التأمين كان عائقًا أمام خطط سفر العائلات السعودية، أو أن شريحة هذه الفئة مؤثرة إلى هذه الدرجة في تسعير التذاكر أو اتخاذ قرارات السفر!".