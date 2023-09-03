مستشار شرعي يحذّر الآباء والأمهات: انتبهوا على بناتكم من هذا الأمر الخطير

وقال: هنا يجب أن ننوّه الآباء والأمهات، وفّقهم الله، بضرورة توعية أبنائهم عن مثل هذه المواضيع القانونية التي قد يرتكبها أحد الأبناء بحسن نيّة ولا يعلم لجهله أنه ارتكب مخالفة نظامية يترتب عليها عقوبة قضائية، ولاسيّما أن النظام في هذه البلاد المباركة ينبثق من الشريعة الإسلامية التي حفظت حقّ الشخص وحياته الخاصة بمنع التجسس عليه دون علمه.