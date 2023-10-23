"فيصل بن فرحان" يناقش مع نظيره الدنماركي تخفيف تداعيات الأزمة في قطاع غزة

وناقش الجانبان أهمية تكثيف التواصل مع المجتمع الدولي من خلال العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، لإيجاد حلٍ عادل ومنصف يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتخفيف تداعيات هذه الأزمة بما يسهم في حماية المدنيين، وتمكين إيصال المساعدات الإغاثية والمعدات الطبية، للتخفيف من الكارثة الإنسانية والحيلولة دون تفاقمها.