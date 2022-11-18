"الحمادي" يوضِّح تعديلات قواعد السلوك والمواظبة الجديدة للتعليم العام

وعن أبرز التعديلات الواردة في قواعد السلوك والمواظبة الجديد قال المستشار: "إدراج قواعد السلوك والمواظبة للتعليم عن بعد والرقمي من خلال المنصات التعليمية، ويعبر عن السلوك للصفين الأول والثاني الابتدائي بشكل وصفي، ويخصص مئة درجة لسلوك الطالب عن كل مستوى فصل دراسي، ويؤخذ المتوسط لجميع الفصول الدراسية عند التخرج، ولا تدخل درجة السلوك ضمن المعدل العام والتراكمي للطالب، ويعتبر أحد متطلبات مرتبة الشرف عند التخرج".