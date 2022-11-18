"الحمادي" يوضِّح تعديلات قواعد السلوك والمواظبة الجديدة للتعليم العام

أوضح المستشار التربوي والتعليمي عبداللطيف الحمادي عددًا من النقاط الجديدة، وأبرز التعديلات في دليل قواعد السلوك والمواظبة الجديد للتعليم العام، الذي يهتم بترسـيخ القيـم والسـلوك الإيجابي، ومعالجة السلوك السلبي والحد منه، في بيئـة تربويـة آمنة وجاذبة لـكل عناصـر المنظومـة التعليميـة مـن طـلاب ومعلميـن وإدارييــن وأوليــاء أمــور؛ لأهمية وجود مرجعية قانونية تُنظِّم الأساليب والإجراءات الواجب اتخاذها تجاه سلوكيات الطلاب والطالبات.
وقال لـ"سبق" إنه "يجب العمل بهذا الدليل، وإلغاء العمل بما سبقه من قواعد للسلوك والمواظبة. ويحتوي دليل قواعد السلوك والمواظبة الجديد على ثمانية فصول".
وعن أبرز التعديلات الواردة في قواعد السلوك والمواظبة الجديد قال المستشار: "إدراج قواعد السلوك والمواظبة للتعليم عن بعد والرقمي من خلال المنصات التعليمية، ويعبر عن السلوك للصفين الأول والثاني الابتدائي بشكل وصفي، ويخصص مئة درجة لسلوك الطالب عن كل مستوى فصل دراسي، ويؤخذ المتوسط لجميع الفصول الدراسية عند التخرج، ولا تدخل درجة السلوك ضمن المعدل العام والتراكمي للطالب، ويعتبر أحد متطلبات مرتبة الشرف عند التخرج".
وقال إنه "يحق للطالب فرصة التعويض واستعادة الدرجات المحسومة من السلوك خلال العام الدراسي من خلال ما تراه المدرسة واللجنة المختصة إذا تعدل سلوكه، وذلك من خلال تقرير عن حالته من المعلمين والموجِّه الطلابي. كما ورد ضمن القواعد العمل على تكثيف الجانب التثقيفي والتوعوي من قِبل المدرسة والموجِّه الطلابي".
وأوضح أن "المخالفات السلوكية أصبحت خمس درجات، وتم إلغاء مخالفات الدرجة السادسة من الدليل السابق، وضمها إلى مخالفات الدرجة الخامسة بالدليل الجديد، وتم حذف (الغش في الواجبات والاختبارات النصفية) من المخالفات السلوكية؛ إذ تبقى في تقدير المعلم واتخاذه الإجراء المناسب".
وبيّن أن مخالفة (امتهان الكتب الدراسية) أصبحت من مخالفات الدرجة الرابعة؛ إذ كانت في الدليل السابق من مخالفات الدرجة الثانية. وإضافة مخالفة، هي (الإساءة للدولة أو أحد رموزها)؛ إذ تعتبر من مخالفات الدرجة الخامسة التي تستدعي الجهات الأمنية، وإحضار ولي الأمر. وإضافة (آداب السلوك الرقمي ومخالفات السلوك في التعليم عن بعد) لتكون مخالفات جديدة في قواعد السلوك.