١٢ مايو.. رواد فضاء سعوديون ينطلقون إلى الفضاء

وضعت الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا)، موعدًا مبدئيًّا لانطلاق رحلة رائدي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في العام المقبل ٢٠٢٣.
واختار المسؤولون عن الرحلة، ١٢ مايو المقبل بدلًا من ١ مايو، للانطلاق إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية سبيس إكس كرو دراجون في مهمة خاصة تدعى (Ax-2).
ويُتوقع أن تتولى قيادة كبسولة كرو دراجون، رائدة فضاء ناسا السابقة "بيحي ويتسون"، حاملة الرقم القياسي الأمريكية للوقت في المدار، والتي بلغت ٦٦٥ يومًا.
ودخل رواد الفضاء السعوديين التدريبات مع زملائهم الآخرين في التدريبات في ١٧ أكتوبر في الولايات المتحدة الأمريكية، ويُنتظر أن تعلن "ناسا" كامل تفاصيل الرحلة نهاية شهر أبريل المقبل.