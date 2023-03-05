١٢ مايو.. رواد فضاء سعوديون ينطلقون إلى الفضاء

واختار المسؤولون عن الرحلة، ١٢ مايو المقبل بدلًا من ١ مايو، للانطلاق إلى الفضاء على متن المركبة الفضائية سبيس إكس كرو دراجون في مهمة خاصة تدعى (Ax-2).