منها كسب المستثمرون ومرض المواطنون.. "القشقري": لا يجب أن تكون الشيشة هي معيار نجاح المقاهي

وفي مقاله "بالشيشة وحدها نجحت المقاهي!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "من أكبر الأخطاء الاعتقاد بأنّ قطاع المقاهي لدينا، (لا أقصد الأكشاك المُنتشِرة على الطرق) قد أصاب حظّاً وافراً من النجاح.. ومن النّاس من يعتقدون ذلك بدليل تكاثر عدد هذه المقاهي، وفخامة وحداثة تجهيزاتها وديكوراتها، وغلاء إيجار مبانيها، وتنامي عدد مُرتاديها، وتضاعف ساعات دوامها حتّى تجاوزت أنصاف الليالي بكثير، وتوظيف ثُلّة من المواطنين والمواطنات العاطلين فيها، إلخ إلخ إلخ".