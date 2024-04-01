تنومة.. سيول "وادي ترج" تجرف أجزاءً من سد "غالبة".. وأمير عسير يوجّه
تسببت السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة تنومة عصر أمس في جرف أجزاء من سد "غالبة" الذي يقع على وادي ترج.
وأبدى السكان تخوفهم من الوضع القائم، مطالبين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تضمن سلامة الأرواح والممتلكات، مؤكدين أن السد تعرض قبل عدة سنوات لانهيارات مماثلة.
وقال المواطن سعيد بن ظافر القرش، أحد سكان قرى وادي ترج، لـ "سبق" إن كميات السيول فاقت السعة التخزينية للسد وطفحت من أعلاه لتجرف أجزاءً من الجهة الخلفية؛ مما تسبب في إثارة الذعر والخوف في نفوس السكان خوفًا من انهياره بالكامل .
وقال إن الأمر كشف سوء التنفيذ، مطالبًا بمحاسبة كل من يثبت تسببه في ذلك حيث إن الأجزاء التي جرفتها السيول خالية من حديد التسليح تمامًا.
ووقف مساء اليوم ميدانيًا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، بحضور محافظ تنومة والدفاع المدني بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ومتابعة من وزير البيئة والمياه والزراعة، على السد وفتح بواباته لتخفيض منسوب المياه وأقر العمل ببعض الحلول العاجلة تمهيدًا للقيام بحلول آجلة تضمن عدم تكرار ما حدث.
ويقع سد "غالبة" شمال شرق محافظة تنومة وتم إنشاؤه في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز – رحمه الله- وافتتح عام 1431، وهو عبارة عن سد ترابي بطول 139 مترًا وطول المفيض 45 مترًا بارتفاع 16 مترًا وبسعة تخزينية تفوق 773.300 م2.