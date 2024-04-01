تنومة.. سيول "وادي ترج" تجرف أجزاءً من سد "غالبة".. وأمير عسير يوجّه

ووقف مساء اليوم ميدانيًا مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل، بحضور محافظ تنومة والدفاع المدني بتوجيه من الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، ومتابعة من وزير البيئة والمياه والزراعة، على السد وفتح بواباته لتخفيض منسوب المياه وأقر العمل ببعض الحلول العاجلة تمهيدًا للقيام بحلول آجلة تضمن عدم تكرار ما حدث.