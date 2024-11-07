مستشفى الملك فيصل في مكة يشهد أول عملية أسنان للأطفال بالتخدير الكامل

نجح مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، في إجراء أول عملية أسنان تحت التخدير الكامل لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات.
وتعتبر هذه العملية بمثابة إنجاز يعزز خدمات الرعاية الصحية للأطفال؛ حيث كان المريض في حاجة إلى علاجات سنية يصعب إجراؤها باستخدام التخدير الموضعي.
وقال تجمع مكة الصحي: العملية أجريت بنجاح من قبل فريق طبي من الأسنان والتخدير بعد أن تبيّن حاجة الطفل لعلاجات سنية متعددة يتعذر إجراؤها تحت التخدير الموضعي، مما جعل التخدير الكامل الخيار الأنسب لتحقيق النتائج المرجوة بأمان وراحة للطفل.
وبيّن أن هذا النوع من الخدمة يُقدم في العادة للأطفال الذين لا يمكنهم تحمل العلاجات التقليدية بسبب الخوف، أو صغر السن، أو لأسباب طبية أخرى تجعل العلاج صعبًا دون تخدير.
وأضاف التجمع الصحي أن استحداث خدمة عمليات أسنان الأطفال تحت التخدير الكامل بمستشفى الملك فيصل يعد خطوة مهمة لتحسين جودة الرعاية الصحي، ويُمكّن من تلبية احتياجات الأطفال الذين يصعب علاجهم في الظروف العادية ويقلص قوائم الانتظار بالمستشفيات الأخرى.
جدير بالذكر أن مركز الأسنان التخصصي بمستشفى الملك فيصل بمكة يقدم مجموعة واسعة من الخدمات المتخصصة في طب الأسنان؛ بهدف تلبية احتياجات جميع المرضى من مختلف الأعمار، ويتميز المركز بفريق طبي مؤهل وتقنيات متقدمة، مما يساعد على توفير رعاية صحية ذات جودة عالية.