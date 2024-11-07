مستشفى الملك فيصل في مكة يشهد أول عملية أسنان للأطفال بالتخدير الكامل

وبيّن أن هذا النوع من الخدمة يُقدم في العادة للأطفال الذين لا يمكنهم تحمل العلاجات التقليدية بسبب الخوف، أو صغر السن، أو لأسباب طبية أخرى تجعل العلاج صعبًا دون تخدير.