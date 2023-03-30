تدشين هدية خادم الحرمين من التمور والمصاحف وتفطير الصائمين في ماليزيا

وبهذه المناسبة أكّد الوزير بمكتب رئيس الوزراء المكلف بالشؤون الدينية، الدكتور محمد نعيم حاج مختار، أن علاقة التعاون بين دولتَيْ ماليزيا والمملكة العربية السعودية قوية جدًّا، وأن هذه العلاقة الوثيقة بُنيت على أساس قرآني، معبّرًا عن شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما يقدمه من أعمال جليلة في خدمة الإسلام والمسلمين.