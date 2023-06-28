هل في الكرش والمصران والحميسة ضرر؟.. "النمر" يطلق تحذيرًا لهؤلاء

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، مرضى القلب والضغط وارتفاع الكوليسترول ومَن لديه جلطات سابقة؛ بالاستمتاع بالعيد، مؤكدًا أهمية الابتعاد عن الأطعمة عالية الكوليسترول.
وأوضح "النمر" في ردّه على سائل يقول: "السلام عليكم.. نحن نغسل الكرش ونمصر المصران ونعمل حميسة، فهل في هذا ضرر؟" ضرورة "الابتعاد عن الأطعمة عالية الكوليسترول مثل الكبد، والكلى، والمخ، وشوربة الحوايا "الكرشة والأمعاء".
وبيّن عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه الأطعمة الواجب الابتعاد عنها لمرضى القلب والضعط "عالية الدهون الثلاثية والكولسترول وعالية البيورين الذي يسبب النقرس".