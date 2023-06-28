هل في الكرش والمصران والحميسة ضرر؟.. "النمر" يطلق تحذيرًا لهؤلاء

وأوضح "النمر" في ردّه على سائل يقول: "السلام عليكم.. نحن نغسل الكرش ونمصر المصران ونعمل حميسة، فهل في هذا ضرر؟" ضرورة "الابتعاد عن الأطعمة عالية الكوليسترول مثل الكبد، والكلى، والمخ، وشوربة الحوايا "الكرشة والأمعاء".