ديوان المظالم: أكثر من 5 ملايين إجراء خلال عام واحد لمركز إدارة العمليات القضائية

الجدير بالذكر أن رئيس ديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد اليوسف، دشّن مركز العمليات القضائية العام الماضي بهدف توحيد إجراءات الأعمال المساندة في القضاء الإداري وحوكمة أعماله وإجراءاته وفق أحدث المعايير؛ لضمان دقة الأعمال وسرعة إنجازها، مع ما تحقّق من تقليص أعداد الكوادر إلى أقل من النصف، وإغلاق 24 إدارة للدعاوى، سعياً لرفع جودة الأعمال والتيسير على المستفيدين لتحقيق العدالة الناجزة.