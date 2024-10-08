"الدباغ": تغيير كبير في نظام التعليم في المملكة بإدراج الثقافة والفنون في المدارس

وأضافت: "إدراج الثقافة والفنون، سواء في المناهج، تكون مثلًا مدمجة مثل التراث يدرس عن طريق الجغرافيا أو التاريخ أو مادة مستقلّة مثل الفنون والأدب وغيرها، هذه لها خطة متكاملة، مشيرة إلى أنه تم اعتمادها بشراكةٍ مع وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم، وذلك في ستة مجالات ثقافية ستكون ضمن المناهج والأنشطة في المدارس".