"فلكية جدة": قمر التربيع الأخير يزين سماء الوطن العربي عند منتصف ليل اليوم

تشرق القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الأولى بسماء الوطن العربي عند منتصف الليل اليوم، وسيكون مشاهدًا لبقية الليل.
وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: من أجمل المناظر سيكون رصد القمر عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس صباح الأمس، وبعد ذلك سيصل القمر لحظة التربيع الأخير الساعة 08:49 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، ويكون قد أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض لهذا الشهر.
وعَد "أبو زاهرة" فترة التربيع الأخير (حيث يظهر نصف القمر ونصفه الآخر يكون مظلمًا) الوقتَ المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير؛ لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جدًّا؛ خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر؛ نظرًا لتداخل الضوء والظلال؛ مما يعطي منظرًا ثلاثي الأبعاد وهي فرصة التصوير الفلكي.
يشار إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة؛ ستتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس، إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس؛ استعدادًا لوصوله لمنزلة الاقتران لشهر جمادى الآخرة.