سفير المملكة بكوت ديفوار يتفقد الصالة المخصصة لـ"طريق مكة" في مطار أبيدجان

تَفَقد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار سعد بن بخيت القثامي، اليوم، الصالة المخصصة لمبادرة "طريق مكة" في مطار أبيدجان الدولي في جمهورية كوت ديفوار؛ للاطلاع على الخدمات التي تقدّمها الجهات المشاركة بالمبادرة لتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وأكد "القثامي" حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين، على تسخير كافة إمكانيات الدولة وقدراتها لخدمة ضيوف الرحمن، ومن هذا المبدأ الثابت جاءت "مبادرة طريق مكة" لخدمة ضيوف الرحمن في الدول المستفيدة من المبادرة.
وأشاد بالمبادرة والعاملين بها من الجهات المشاركة؛ لما يقدمونه من خدمات وتسهيلات لتيسير أداء مناسك الحج على ضيوف الرحمن، ولما حققته المبادرة من أصداء إيجابية لدى الجهات الرسمية والدينية والإعلامية في كوت ديفوار للعام الثاني على التوالي؛ نظرًا لما تقدمه من تسهيلات للمستفيدين من المبادرة.
يُذكر أن مبادرة "طريق مكة" هي إحدى مبادرات وزارة الداخلية ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية المملكة 2030، وتواصل تنفيذها للعام السادس بالتعاون مع وزارات "الخارجية، والصحة، والحج والعمرة، والإعلام"، والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.