سفير المملكة بكوت ديفوار يتفقد الصالة المخصصة لـ"طريق مكة" في مطار أبيدجان

وأشاد بالمبادرة والعاملين بها من الجهات المشاركة؛ لما يقدمونه من خدمات وتسهيلات لتيسير أداء مناسك الحج على ضيوف الرحمن، ولما حققته المبادرة من أصداء إيجابية لدى الجهات الرسمية والدينية والإعلامية في كوت ديفوار للعام الثاني على التوالي؛ نظرًا لما تقدمه من تسهيلات للمستفيدين من المبادرة.