"سجايا" توقع اتفاقية مع شركة الدواء للخدمات الطبية "دمسكو"

في خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية 2030 وتعزيز توفر الرعاية الصحية وتسهيل وصول المرضى إلى التشخيص السليم ومن ثم العلاج الصحيح؛ قامت شركة سجايا للرعاية الطبية SAJAYA بالتعاون مع شركة الدواء للخدمات الطبية (دمسكو)، بتوقيع اتفاقية تعاون خلال ملتقى الصحة العالمي 2023 تحت رعاية وزير الصحة فهد الجلاجل.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية الدكتور كامل الدوسري الرئيس التنفيذي لشركة سجايا للرعاية الطبية SAJAYA ومحمد الفراج الرئيس التنفيذي لشركة الدواء (دمسكو).
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية كجزء من توسع سجايا SAJAYA في جميع مناطق المملكة من خلال 14 مركزًا طبيًّا متخصصًا لتقديم الخدمات التشخيصية والوقائية والرعاية المنزلية.
وبموجب هذا الاتفاق، ستقوم صيدليات الدواء بتغطية جميع مراكز سجايا للرعاية الطبية SAJAYA المنتشرة في المملكة، وبتقديم خدمة توصيل سريعة للأدوية بشكل مباشر ومن خلال خدمات الرعاية المنزلية.
وسيسهم هذا بشكل كبير في تحسين تجربة المرضى والتقليل من العبء المتعلق بالحصول على الأدوية.
وتعكس هذه الخطوة التزام سجايا SAJAYA وصيدليات الدواء بتقديم خدمات صحية متميزة، وتوفير رعاية صحية شاملة للمجتمع.
وسيكون لهذا التحالف تأثير إيجابي كبير على تحسين الخدمات الصحية للمرضى في القطاع الخاص، وخلق التكامل المطلوب مع التجمعات الصحية كجزء من خطة التحول الوطني وتحقيق رؤية 2030.