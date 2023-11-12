"سجايا" توقع اتفاقية مع شركة الدواء للخدمات الطبية "دمسكو"

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية كجزء من توسع سجايا SAJAYA في جميع مناطق المملكة من خلال 14 مركزًا طبيًّا متخصصًا لتقديم الخدمات التشخيصية والوقائية والرعاية المنزلية.