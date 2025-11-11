مؤسسة مجتمع جميل تواصل دعم رواد الأعمال من خلال بيبان 2025

امتداداً لجهود مؤسسة مجتمع جميل في دعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة، شاركت المؤسسة في ملتقى بيبان 2025 المنظم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشأت"، وهو أحد أبرز المنصات الداعمة لريادة الأعمال محلياً ودولياً. حيث شاركت مؤسسة مجتمع جميل من خلال مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال في الملتقى بجناح كامل، ضم عشر شركات ناشئة مدعومة من المركز من مختلف القطاعات التجارية والتقنية . كما شاركت شركة باب رزق جميل ضمن الجناح نفسه، مستعرضة برامجها التي تهدف إلى تمكين المواهب الوطنية وتوفير فرص العمل، مع التركيز على تطوير مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.