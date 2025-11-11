مؤسسة مجتمع جميل تواصل دعم رواد الأعمال من خلال بيبان 2025

امتداداً لجهود مؤسسة مجتمع جميل في دعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة، شاركت المؤسسة في ملتقى بيبان 2025 المنظم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشأت"، وهو أحد أبرز المنصات الداعمة لريادة الأعمال محلياً ودولياً. حيث شاركت مؤسسة مجتمع جميل من خلال مركز ستارت سمارت لريادة الأعمال في الملتقى بجناح كامل، ضم عشر شركات ناشئة مدعومة من المركز من مختلف القطاعات التجارية والتقنية . كما شاركت شركة باب رزق جميل ضمن الجناح نفسه، مستعرضة برامجها التي تهدف إلى تمكين المواهب الوطنية وتوفير فرص العمل، مع التركيز على تطوير مهارات الشباب بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
خلال أيام ملتقى بيبان الأربعة، شهد جناح المركز حضوراً لافتاً، حيث تجاوز عدد زوار الجناح 4000 شخص من الزوار والمهتمين الذين اطلعوا على أبرز مشاريع الشركات المشاركة والخدمات التي يوفرها المركز لرواد الأعمال. كما شارك الأستاذ حسين محمد جميل، المشرف على قطاع ريادة الأعمال في شركة عبداللطيف جميل للتمويل، بزيارة للجناح، اطّلع خلالها على مشاريع رواد الأعمال المشاركين واستمع إلى تجاربهم وتوجهاتهم في تطوير أعمالهم. وأكد خلال لقائه أن دعم مؤسسة مجتمع جميل للشركات الناشئة يأتي انسجاماً مع دور المؤسسة في تمكين رواد الأعمال، وبناء منظومة ملائمة تتيح لهم النمو والازدهار في الأسواق السعودية والدولية.
قام الجناح باستعراض أبرز الخدمات والدعم الذي تقدمه مؤسسة مجتمع جميل لرواد الأعمال من خلال مركز ستارت سمارت والذي إستفاده من خدماته الآلآف من الشركات والمؤسسات كما قدّمت مجموعة من الشركات الناشئة المشاركة في جناح ستارت سمارت، بعمل لقاءات مع مستثمرين لتقديم عروضاً استثمارية أمام المستثمرين، في خطوة تهدف إلى جمع التمويل وبناء شراكات استراتيجية تسهم في دعم استدامة المشاريع وتوسع أعمالها. فيما أعلنت شركة لانكول عن حصولها على استثمار صندوق شركة وادي مكة. ولقد قام البعض الآخر منهم ببناء علاقات تعاون والإعلان عن عدد من الشراكات مع الجهات المشاركة في الملتقى.
بهذه المناسبة، قال الأستاذ محمد عبدالغفار، المدير العام الأول للمبادرات الاجتماعية وريادة الأعمال بمؤسسة مجتمع جميل: "تأتي مشاركتنا في ملتقى بيبان 2025 للعام الثالث على التوالي لتأكيد التزام مؤسسة مجتمع جميل ومركز ستارت سمارت بدعم منظومة ريادة الأعمال في المملكة، وتمكين رواد الأعمال من الوصول إلى الموارد والفرص التي تساعدهم على النمو والابتكار. نحن فخورون بما حققته الشركات الناشئة من إنجازات خلال الملتقى، ونسعى لمواصلة دعمها بما يعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني."
وفي سياق متصل، فازت شركة سارسات إكس بالمركز الثالث في كأس العالم لريادة الأعمال ضمن فعاليات ملتقى بيبان، ويجدر بالذكر أنها قد حصلت على المركز الأول في مسار البيئة خلال مسابقة ستارت سمارت لعام 2023، واستفادت من برامج التدريب المتقدم والجائزة المالية التي أسهمت في تسريع نموها وتعزيز جاهزيتها لتحقيق نجاح متواصل. وتؤكد هذه المشاركة ما تسعى إليه مؤسسة مجتمع جميل من تمكين الجيل الريادي، وتوفير بيئة حاضنة للابتكار، وتعزيز حضور الشركات الناشئة في المحافل المحلية والعالمية، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030.