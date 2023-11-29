"الجضعي": فوز السعودية باستضافة إكسبو 2030 يأتي تجسيداً لرؤية المملكة الجادة والطموحة

رفع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي؛ التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو 2030 في العاصمة الرياض.
وقال "الجضعي": "فوز المملكة بهذا الحدث يأتي تجسيدًا لرؤية المملكة 2030 الجادة والطموحة، ودور المملكة في صناعة التاريخ الإنساني، وصياغة المستقبل وهي دعوة للعالم للاطلاع على الثقافة السعودية وتجربتها وتعزيز التقارب بين الشعوب".
وأضاف أن فوز المملكة باستضافة هذا الحدث يأتي في عام تتحقق فيه مستهدفات رؤية المملكة، وسيكون فرصة مميزة لاستعراض قصص النجاح واستعراض ممكنات المملكة على الأصعدة كافة، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة الازدهار والخيرات.