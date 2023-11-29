"الجضعي": فوز السعودية باستضافة إكسبو 2030 يأتي تجسيداً لرؤية المملكة الجادة والطموحة

وأضاف أن فوز المملكة باستضافة هذا الحدث يأتي في عام تتحقق فيه مستهدفات رؤية المملكة، وسيكون فرصة مميزة لاستعراض قصص النجاح واستعراض ممكنات المملكة على الأصعدة كافة، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة الازدهار والخيرات.