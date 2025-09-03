المرور السعودي يوضح خطوات تفويض المركبات عبر منصة أبشر

وأكد المرور أن تفعيل التفويض يتطلب موافقة المفوّض له، ليتمكن من الاستفادة من الخدمة بصورة نظامية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المرور السعودي لتسهيل الخدمات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.