المرور السعودي يوضح خطوات تفويض المركبات عبر منصة أبشر

أوضح المرور السعودي آلية تفويض المركبات عبر منصة "أبشر"، حيث تتيح الخدمة لمالك المركبة تفويض شخص آخر بقيادتها بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى مراجعة إدارات المرور.
وبيّن أن خطوات التفويض تبدأ بالدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر واختيار خدماتي، ثم خدمات المركبات، تليها خدمة المركبات المراد التفويض عليها.
بعد ذلك يقوم المستخدم بإدخال بيانات المفوّض ومراجعة تفاصيل وبيانات التفويض قبل إصداره بشكل رسمي.
وأكد المرور أن تفعيل التفويض يتطلب موافقة المفوّض له، ليتمكن من الاستفادة من الخدمة بصورة نظامية. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المرور السعودي لتسهيل الخدمات الإلكترونية وتعزيز التحول الرقمي بما يختصر الوقت والجهد على المستفيدين.