ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.. اقتران القمر في طور التربيع الأخير بكوكب المريخ

وبيَّن أبو زاهرة؛ أن القمر والمريخ سيرصدان عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الخميس مع خلفية السماء الزرقاء، بعد ذلك بساعاتٍ يصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 11:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة ويكون قد أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر، وسيبقى القمر بعد ذلك مشاهداً إلى بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.