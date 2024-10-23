ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.. اقتران القمر في طور التربيع الأخير بكوكب المريخ

تشهد سماء الوطن العربي من منتصف ليل اليوم، اقتران القمر في طور التربيع الأخير بكوكب المريخ، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.
وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة؛ بأن رصد ومتابعة لمعان المريخ أسبوعياً في غاية الأهمية في الوقت الحالي؛ وذلك لرصد كيف سيتغيّر بشكل كبير من الآن حتى يوم التقابل منتصف يناير 2025، مشيراً إلى أن هذه التغيرات الدراماتيكية في سطوع المريخ ولونه الأحمر جزءٌ من سبب روعة مشاهدة المريخ في سماء الليل.
وعدّ فترة التربيع الأخير، حيث يظهر نصف القمر مضاءً ونصفه الآخر مظلماً، بالوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بوساطة المنظار أو تلسكوب بحجمها الصغير؛ لأن الجبال والفوهات وغيرها تكون واضحة جداً، خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر؛ نظراً لتداخل الضوء والظلال، مما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد، وهي فرصة مثالية للرصد والتصوير الفوتوغرافي.
وبيَّن أبو زاهرة؛ أن القمر والمريخ سيرصدان عالياً في السماء بالتزامن مع بداية شروق شمس الخميس مع خلفية السماء الزرقاء، بعد ذلك بساعاتٍ يصل القمر لحظة التربيع الأخير عند الساعة 11:03 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة ويكون قد أكمل ثلاثة أرباع مداره حول الأرض خلال الشهر، وسيبقى القمر بعد ذلك مشاهداً إلى بعد الظهر حسب التوقيت المحلي.
يُشار إلى أنه خلال بضعة أيام مقبلة ستتقلص المسافة بين القمر والشمس في قبة السماء، إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر، ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعداداً لوقوعه في منزلة الاقتران لشهر جُمادى الأولى 1446هـ.