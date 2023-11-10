القمة "السعودية-الإفريقية".. خارطة طريق لبناء الإنسان وازدهار الأوطان

تلعب المملكة العربية السعودية دورًا مهمًّا في العالم العربي والإسلامي؛ فأرضها مهد الرسالة، وفيها قِبلة المسلمين، كما أن لها ثقلاً سياسيًّا وموقعًا اقتصاديًّا، يؤثر بسوق الطاقة العالمي، واستطاعت انطلاقًا من سياستها الخارجية القائمة على السلام فرض قواعد الاستقرار، خاصة في الدول التي تعاني أزمات، كبعض دول إفريقيا، وساهمت كثيرًا في ازدهار هذه القارة التي تعصف ببعضها الانقسامات، وانخفاض الاقتصاد، وتضخم المعيشة.