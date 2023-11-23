شركة بيت هايل تفتتح رسميًّا صالتها الجديدة في مدينة الرياض

افتتحت "بيت هايل" الشركةُ الرائدة في مجال منتجات الديكور والبناء، صالةَ عرضها الجديدة رسميًّا في مدينة الرياض، والتي تعتبر أكثر صالاتها حداثة وفخامة وشمولية حتى الآن، وذلك في حدث خاصّ أقامته الشركة، بحضور مجموعة من رجال الأعمال، وممثّلي الصحافة والإعلام، ورواد مجال الديكور والبناء والمقاولات المحليين والعالميين.
وفي هذه المناسبة صرّح عبدالله الشعلان، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة بيت هايل، قائلًا: "لطالما كانت موادّ مثل الرخام والبورسلان فنًّا من الفنون الجميلة، وتفخر شركة بيت هايل بكونها بوابة لهذا الفن في المملكة العربية السعودية، تُمكّن العملاء من بناء منازل أحلامهم، وتطوير أعمالهم، وإنجاح مشاريعهم".
وأضاف: "تهدف صالة العرض الجديدة في الرياض، لابتكار أفق جديد من الفخامة، وذلك عبر تقديم تجربة استثنائية للعملاء، وتلبية احتياجاتهم على أكمل وجه".
كذلك قال عامر البوشي، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة "بيت هايل": "إن النجاح المستمرّ لشركة بيت هايل هو نتيجة توفيرها لتشكيلة واسعة من المنتجات العصرية والأنيقة، مع الالتزام المطلق بأعلى معايير الجودة والمتانة والاستدامة في كلّ منتج نقدّمه لعملائنا. والآن تواصل الشركةُ تعزيزَ حضورها في المملكة من خلال صالة عرض عالية الفخامة والتنوّع؛ لنرتقي إلى تطلعات عملائنا والمساهمة في ازدهار وطننا".
من جانبه أكّد ياسر البوشي، مدير التسويق والعلاقات العامة في شركة بيت هايل، على أهمية دعم الكفاءات السعودية والمشاريع المحلية، قائلًا: "كل منتج أو خدمة نقدّمها هي انعكاس لقيمنا، وأداة لتحقيق مهمّتنا المتمثّلة بتمكين المصممين والمهندسين السعوديين، إلى جانب توفير حلول متكاملة للمشاريع المحلية في مختلف القطاعات، بأسلوب يخدم أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج رفع جودة الحياة".
وتعتبر صالة العرض الجديدة، الواقعة في شارع التخصصي، حي المحمدية بمدينة الرياض؛ هي الأحدث والأفخم والأكثر شمولية بين 7 صالات رئيسية تغطّي من خلالها شركة بيت هايل جميع مناطق المملكة العربية السعودية؛ حيث تقوم على مساحة قدرها "1,240" مترًا مربعًا، وتوفر للعملاء رحلة مميزة وسلسة بفضل تصميمها العصري الرحب، ويتمّ فيها عرض مجموعة ضخمة تضمّ أكثر من "3,000" منتج، بدايةً من منتجات البورسلان والسيراميك والرخام، ووصولًا لإكسسوارات البناء والتشطيب.
الجدير بالذكر أن شركة "بيت هايل" هي علامة تجارية رائدة محليًّا في مجال توريد منتجات وموادّ الديكور والبناء والتشطيب؛ حيث اكتسبت سمعة مرموقة على مدى أكثر من "30" عامًا، عبر توفير منتجات وتصاميم متنوعة ومميزة، بصفتها موزعًا حصريًّا في المملكة للعديد من العلامات التجارية العالمية، كما توفّر "بيت هايل" خدمات متكاملة لعملاء التجزئة والجملة والمشاريع العقارية؛ من خلال منشآت تصنيع مجهّزة بأحدث المعدات والتقنيات. وتشمل خدمات الشركة: الاستشارة والقياس والتصميم والتفصيل، والشحن والتوصيل والتركيب، فضلًا عن الدعم اللوجستي للموزعين وشركاء النجاح.