شركة بيت هايل تفتتح رسميًّا صالتها الجديدة في مدينة الرياض

الجدير بالذكر أن شركة "بيت هايل" هي علامة تجارية رائدة محليًّا في مجال توريد منتجات وموادّ الديكور والبناء والتشطيب؛ حيث اكتسبت سمعة مرموقة على مدى أكثر من "30" عامًا، عبر توفير منتجات وتصاميم متنوعة ومميزة، بصفتها موزعًا حصريًّا في المملكة للعديد من العلامات التجارية العالمية، كما توفّر "بيت هايل" خدمات متكاملة لعملاء التجزئة والجملة والمشاريع العقارية؛ من خلال منشآت تصنيع مجهّزة بأحدث المعدات والتقنيات. وتشمل خدمات الشركة: الاستشارة والقياس والتصميم والتفصيل، والشحن والتوصيل والتركيب، فضلًا عن الدعم اللوجستي للموزعين وشركاء النجاح.